Мирний протест проти Д.Трампа у Портленді перетворився у заворушення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Тисячі протестувальників заповнили вулиці міст по всіх Сполучених Штатах другу ніч поспіль під час демонстрацій проти Дональда Трампа, деякі з них супроводжувалися вандалізмом, нападами на водіїв і арештами. Один із найбільших протестів сколихнув Портленд в американському штаті Орегон, передає УНН.
Мирний протест перетворився у заворушення в Портленді в четвер увечері.
Місцева поліція повідомила про акти вандалізму і агресивну поведінку людей у натовпі, деякі з яких використовували незаконні запалювальні засоби, були з битами. Поліція через зростання агресивності натовпу згодом назвала зібрання "заворушеннями".
За даними поліції, з натовпу в офіцерів кидали предмети і пошкодили багато автомобілів.
"Протестувальники озброюються камінням з будівельних майданчиків. Поліція повідомляє натовпу, що це незаконні збори", - сказано у повідомленні поліції Портленда у Twitter.
Як зазначається, поліція попросила мирних протестувальників переміститися на площу Піонір Кортхаус Сквер, щоб правоохоронці могли заарештувати "анархістів". При цьому у поліції попередили про підготовлені протестувальниками газ і сигнальні ракети.
"Натовп оцінюється в близько 1500 людей", - додали у поліції.