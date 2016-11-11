Мирный протест против Д.Трампа в Портленде превратился в беспорядки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Тысячи протестующих заполнили улицы городов по всем Соединенным Штатам вторую ночь подряд во время демонстраций против Дональда Трампа, некоторые из них сопровождались вандализмом, нападениями на водителей и арестами. Один из крупнейших протестов всколыхнул Портленд в американском штате Орегон, передает УНН.
Мирный протест превратился в беспорядки в Портленде в четверг вечером.
Местная полиция сообщила об актах вандализма и агрессивном поведении людей в толпе, некоторые из которых использовали незаконные зажигательные средства, были с битами. Полиция из-за роста агрессивности толпы впоследствии назвала демонстрацию "беспорядками".
По данным полиции, из толпы в офицеров бросали предметы и повредили много автомобилей.
"Протестующие вооружаются камнями из строительных площадок. Полиция сообщает толпе, что это незаконное собрание", - говорится в сообщении полиции Портленда в Twitter.
Как отмечается, полиция попросила мирных протестующих переместиться на площадь Пионир Кортхаус сквер, чтобы правоохранители могли арестовать "анархистов".
"Толпа оценивается в около 1500 человек", - добавили в полиции.