Мир та вступ України в ЄС: Зеленський назвав очікування від головування Франції в Євросоюзі

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"Пані та панове,мсенатори, депутати, обранці Парижу, французький народе, вдячний за честь звернутися до вас сьогодні. Я впевнений, що ви добре знаєте що відбувається сьогодні в Україні, ви знаєте, чому це відбувається і знаєте, хто в цьому винен. Знають навіть ті, хто ховає голову в пісок і руками все ще намагається намацати гроші з росії. Тож сьогодні я звертаюся до вас, до чесних, до сміливих, до раціональних й свободолюбивих. Звертаюся із запитаннями, як зупинити цю війну, як повернути мир в нашу державу, бо більша частина пазлів з яких складається відповідь саме у ваших руках, у наших руках", - сказав Зеленський.

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Зеленський нагадав, що 9 березня російські авіабомби було скинуто на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.

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"Це було мирне місто поки до нього не підійшли російські війська та не взяли його у жорстоку облогу, як у середньовіччі. Поки вони не почали морити людей голодом, спрагою, вбивати вогнем. У тому пологовому будинку на які росіяни скинули бомби були люди, були жінки, які були готувалися народжувати. Більшість з них вдалося врятувати, деякі були серйозно травмовані. Одній жінці довелося ампутувати стопу, яка була повністю роздроблена, а в іншої жінки був роздроблений таз, її дитина загинула ще до народження", - розповів президент.

Він зазначив, що жінку намагалися врятувати, боролися за її життя, але вона благала лікарів про смерть.

"Благала полишити її, не надавати їй допомогу, бо не знала для чого їй жити. Вони боролися, вона померла. В Україні, у Європі у 2022 році, коли сотні мільйонів людей навіть і думки не допускали, що так може бути. Що так може бути зруйнований мир. Російські військові не розрізняють по яким об'єктам бити, вони знищують все: житлові квартали, лікарні, школи, університети", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що окупанти принесли на українську землю державний терор.

"Ми очікуємо від Франції, від вашого лідерства, що ви зможете зробити так, щоб росія шукала мир, щоб закінчила цю війну проти свободи, проти рівності. Ми очікуємо, що буде відновлена територіальна цілісність України, що під час головування Франції у ЄС буде ухвалено давно дозріле історичне рішення про повномасштабне членство України в ЄС", - зазначив Зеленський.