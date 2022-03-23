Мир и вступление Украины в ЕС: Зеленский назвал ожидания от председательства Франции в Евросоюзе

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"Дамы и господа, сенаторы, депутаты, избранники Парижа, французский народ, благодарен за честь обратиться к вам сегодня. Я уверен, что вы хорошо знаете что происходит сегодня в Украине, вы знаете почему это происходит и знаете кто в этом виноват. Знают даже те, кто прячет голову в песок и руками все еще пытается нащупать деньги из россии. Поэтому я обращаюсь к вам, к честным, к смелым, к рациональным и свободолюбивым. Обращаюсь с вопросами, как остановить эту войну, как вернуть мир в нашу страну, потому что большая часть пазлов из которых состоит ответ именно в ваших руках, в наших руках", - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский напомнил, что 9 марта российские авиабомбы были сброшены на детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.

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"Это был мирный город пока к нему не подошли российские войска и не взяли его в жестокую осаду, как в средневековье. Пока они не начали морить людей голодом, жаждой, убивать огнем. В том роддоме, на который россияне сбросили бомбы, были люди, были женщины, которые готовились рожать. Большинство из них удалось спасти, некоторые были серьезно травмированы. Одной женщине пришлось ампутировать стопу, которая была полностью раздроблена, а у другой женщины был раздроблен таз, ее ребенок погиб еще до рождения", - рассказал президент.

Он отметил, что женщину пытались спасти, боролись за ее жизнь, но она умоляла врачей о смерти.

"Умоляла оставить ее, не оказывать ей помощь, потому что не знала для чего ей жить. Они боролись, она умерла. В Украине, в Европе в 2022 году, когда сотни миллионов людей даже и мысли не допускали, что так может быть. Что так может быть разрушен мир. Российские военные не различают по каким объектам бить, они уничтожают все: жилые кварталы, больницы, школы, университеты", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что оккупанты принесли на украинскую землю государственный террор.

"Мы ожидаем от Франции, от вашего лидерства, что вы сможете сделать так, чтобы россия искала мир, чтобы закончила эту войну против свободы, против равенства. Мы ожидаем, что будет восстановлена территориальная целостность Украины, что во время председательства Франции в ЕС будет принято давно созревшее историческое решение о полномасштабном членстве Украины в ЕС", - отметил Зеленский.