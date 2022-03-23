Мир и вступление Украины в ЕС: Зеленский назвал ожидания от председательства Франции в Евросоюзе

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 11945 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 33646 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 56775 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 168589 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 98727 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 127631 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 157564 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164222 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 366817 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139626 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 88997 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 78905 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 32220 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 76256 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 56832 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 10590 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 33646 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 168589 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 366817 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 364864 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Александр Сырский

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 24122 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 33032 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 102750 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 134762 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 153890 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Туполев Ту-22М

SpaceX Starship

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Мир и вступление Украины в ЕС: Зеленский назвал ожидания от председательства Франции в Евросоюзе

Киев • УНН

 • 113635 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время председательства Франции в Европейском Союзе ожидает от страны принятия решения о полномасштабном членстве Украины в ЕС. Также Зеленский ожидает, что Франция сможете сделать так, чтобы рф искала мира. Об этом он сказал во время обращения к французскому народу, передает корреспондент УНН.

Мир и вступление Украины в ЕС: Зеленский назвал ожидания от председательства Франции в Евросоюзе

Цитата

"Дамы и господа, сенаторы, депутаты, избранники Парижа, французский народ, благодарен за честь обратиться к вам сегодня. Я уверен, что вы хорошо знаете что происходит сегодня в Украине, вы знаете почему это происходит и знаете кто в этом виноват. Знают даже те, кто прячет голову в песок и руками все еще пытается нащупать деньги из россии. Поэтому я обращаюсь к вам, к честным, к смелым, к рациональным и свободолюбивым. Обращаюсь с вопросами, как остановить эту войну, как вернуть мир в нашу страну, потому что большая часть пазлов из которых состоит ответ именно в ваших руках, в наших руках", - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский напомнил, что 9 марта российские авиабомбы были сброшены на детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе

"Это был мирный город пока к нему не подошли российские войска и не взяли его в жестокую осаду, как в средневековье. Пока они не начали морить людей голодом, жаждой, убивать огнем. В том роддоме, на который россияне сбросили бомбы, были люди, были женщины, которые готовились рожать. Большинство из них удалось спасти, некоторые были серьезно травмированы. Одной женщине пришлось ампутировать стопу, которая была полностью раздроблена, а у другой женщины был раздроблен таз, ее ребенок погиб еще до рождения", - рассказал президент.

Он отметил, что женщину пытались спасти, боролись за ее жизнь, но она умоляла врачей о смерти.

"Умоляла оставить ее, не оказывать ей помощь, потому что не знала для чего ей жить. Они боролись, она умерла. В Украине, в Европе в 2022 году, когда сотни миллионов людей даже и мысли не допускали, что так может быть. Что так может быть разрушен мир. Российские военные не различают по каким объектам бить, они уничтожают все: жилые кварталы, больницы, школы, университеты", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что оккупанты принесли на украинскую землю государственный террор.

"Мы ожидаем от Франции, от вашего лидерства, что вы сможете сделать так, чтобы россия искала мир, чтобы закончила эту войну против свободы, против равенства. Мы ожидаем, что будет восстановлена территориальная целостность Украины, что во время председательства Франции в ЕС будет принято давно созревшее историческое решение о полномасштабном членстве Украины в ЕС", - отметил Зеленский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$58.66
Bitcoin
$76,221.50
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,084.50
Ethereum
$1,455.33