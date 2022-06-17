Мир на умовах путіна неможливий - Шольц

Деталі

Шольц назвав “ілюзією путіна” очікування кремля, що рф вдасться захопити частину території України, а потім дочекатися змін з плином часу.

Він заявив, що необхідно домогтися, щоб росія відмовилася від плану “захопити частину України за допомогою жорстокого насильства” і від своєї “імперіалістичної концепції зміни кордонів країн”.

ARD додає, що президент Франції Еммануель Макрон у своїй промові під час візиту до Києва говорив про підтримку Києва аж до перемоги України, в той час, як Шольц заявив про “неможливість нав’язаного росією миру”. Канцлер у відповідь назвав можливість такого світу “ілюзією путіна”, який вважає, що “зможе захопити землі і дочекатися, коли часи зміняться”.

“Це ілюзія, і я путіну це говорив. Наприклад, санкції щодо росії будуть діяти до тих пір, поки країна не досягне справедливої угоди з Україною. Це умови миру будуть вирішувати жителі, парламент, президент України”, — сказав Шольц.

Нагадаємо

Україна сама вирішуватиме, на яких умовах вести переговори з росією. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.