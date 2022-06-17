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Мир на условиях путина невозможен - Шольц

Мир на условиях путина невозможен - Шольц

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия отвергает “мир под диктование” на условиях, навязанных москвой в одностороннем порядке. Об этом информирует УНН со ссылкой на телеканал ARD.

Детали

Шольц назвал “иллюзией путина” ожидания кремля, что рф удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться изменений с течением времени.

Он заявил, что необходимо добиться, чтобы россия отказалась от плана “захватить часть Украины за посредством жестокого насилия” и от своей “империалистической концепции изменения границ стран”.

ARD добавляет, что президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи во время визита в Киев говорил о поддержке Киева вплоть до победы Украины, в то время, как Шольц заявил о “невозможности навязанного россией мира”. Канцлер в ответ назвал возможность такого мира “иллюзией путина”, который считает, что “сможет захватить землю и дождаться, когда времена изменятся”.

“Это иллюзия, и я путину это говорил. Например, санкции в отношении россии будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это условия мира будут решать жители, парламент, президент Украины”, — сказал Шольц.

Напомним 

Украина сама будет решать, на каких условиях вести переговоры с россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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