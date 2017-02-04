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Мінюстиції США буде опротестувати рішення суду щодо зупинки імміграційного указу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Міністерство юстиції США має намір в самий найближчий час опротестувати рішення суду в штаті Вашингтон, який призупинив дію недавнього імміграційного указу президента Дональда Трампа. Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Мінюстиції США буде опротестувати рішення суду щодо зупинки імміграційного указу

За його словами, міністерство юстиції, “як тільки буде можливо, має намір зажадати екстрену зупинку дії цієї постанови і захищати виконавчий указ президента”, який, на думку Білого дому, є “законним і доречним”.

“Указ президента покликаний захистити країну,” — запевнив Ш.Спайсер. Прес-секретар процитував витяги з законодавства США, яке, з точки зору Білого дому, служить підставою для підписання згаданого указу.

Раніше Ш.Спайсер охарактеризував вердикт суду в штаті Вашингтон як обурливий. Однак незабаром прес-служба Білого дому розповсюдила оновлений варіант його заяви, в якому ця характеристика вже була відсутня.

Як повідомляв УНН, суд США частково призупинив указ Д.Трампа щодо імміграції.

Нагадаємо, Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США. Цей документ, зокрема, посилив порядок прийому біженців і встановив заборону тривалістю 90 днів на допуск до Сполучених Штатів громадян Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану.

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