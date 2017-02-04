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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минюст США будет опротестовывать решение суда об остановке иммиграционного указа

Киев • УНН

 • 9267 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Министерство юстиции США намерено в самое ближайшее время опротестовать решение суда в штате Вашингтон, что приостановило действие недавнего иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Минюст США будет опротестовывать решение суда об остановке иммиграционного указа

По его словам, министерство юстиции, "как только будет возможно, намерено потребовать экстренной остановки действия этого постановления и защищать исполнительный указ президента", который, по мнению Белого дома, является "законным и уместным".

"Указ президента призван защитить страну", - заверил Ш.Спайсер. Пресс-секретарь процитировал выдержки из законодательства США, которое, с точки зрения Белого дома, служит основанием для подписания упомянутого указа.

Ранее Ш.Спайсер охарактеризовал вердикт суда в штате Вашингтон как возмутительный. Однако вскоре пресс-служба Белого дома распространила обновленный вариант его заявления, в котором эта характеристика уже отсутствовала.

Как сообщал УНН, суд США частично приостановил указ Д.Трампа по иммиграции.

Напомним, Д.Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в США. Этот документ, в частности, ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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