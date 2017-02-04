Минюст США будет опротестовывать решение суда об остановке иммиграционного указа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Министерство юстиции США намерено в самое ближайшее время опротестовать решение суда в штате Вашингтон, что приостановило действие недавнего иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По его словам, министерство юстиции, "как только будет возможно, намерено потребовать экстренной остановки действия этого постановления и защищать исполнительный указ президента", который, по мнению Белого дома, является "законным и уместным".
"Указ президента призван защитить страну", - заверил Ш.Спайсер. Пресс-секретарь процитировал выдержки из законодательства США, которое, с точки зрения Белого дома, служит основанием для подписания упомянутого указа.
Ранее Ш.Спайсер охарактеризовал вердикт суда в штате Вашингтон как возмутительный. Однако вскоре пресс-служба Белого дома распространила обновленный вариант его заявления, в котором эта характеристика уже отсутствовала.
Как сообщал УНН, суд США частично приостановил указ Д.Трампа по иммиграции.
Напомним, Д.Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в США. Этот документ, в частности, ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.