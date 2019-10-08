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Мін'юст внесе на розгляд Кабміну рішення про відміну кількох своїх повноважень

Київ • УНН

 • 9955 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Завтра Міністерство юстиції України внесе на розгляд до Кабміну рішення про відміну кількох своїх повноважень, зокрема, міністерство не буде надавати висновки на кадрові призначення керівників юридичних служб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Мін'юст внесе на розгляд Кабміну рішення про відміну кількох своїх повноважень

"Ми завтра вносимо на розгляд Кабінету Міністрів рішення про те, що Мін’юст більше не здійснюватиме перевірок стану систематизації законодавства та стану виконання правової роботи. Також ми більше не будемо надавати висновки на кадрові призначення керівників юридичних служб. Це все піде у минуле", - заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, Мін'юст разом з Кабміном планють переробити нормотворчу функцію органів влади. У зв’язку з цим міністр наголосив на потребі створення професійної спільноти юристів-державних службовців та юристів юридичних служб.

"Це потрібно в тому числі для того, аби статус юриста на державній службі був високим, такий юрист мав хорошу репутацію та конкурентну заробітну плату. Юристи – ключові особи органів влади, тому важливо, щоб їхні вплив і значення підкріплювалися метою роботи, яка полягає, між іншим, у тому, щоб робити документи зрозумілими людям", – наголосив керівник Мін’юсту.

Нагадаємо, 25 вересня Мін'юст анонсував створення судів для розгляду інвестиційних спорів.

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