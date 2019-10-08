Минюст внесет на рассмотрение Кабмина решение об отмене нескольких своих полномочий

"Мы завтра вносим на рассмотрение Кабинета Министров решение о том, что Минюст больше не будет осуществлять проверок состояния систематизации законодательства и состояния выполнения правовой работы. Также мы больше не будем давать заключения на кадровые назначения руководителей юридических служб. Это все уйдет в прошлое", - заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, Минюст вместе с Кабмином планируют переделать нормотворческую функцию органов власти. В связи с этим министр подчеркнул необходимость создания профессионального сообщества юристов государственных служащих и юристов юридических служб.

"Это нужно в том числе для того, чтобы статус юриста на государственной службе был высоким, такой юрист имел хорошую репутацию и конкурентную заработную плату. Юристы - ключевые лица органов власти, поэтому важно, чтобы их влияние и значение подкреплялись целью работы, которая заключается, между прочим, в том, чтобы делать документы понятными людям", - отметил руководитель Минюста.

Напомним, 25 сентября Минюст анонсировал создание судов для рассмотрения инвестиционных споров.