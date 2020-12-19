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Мін'юст США звинуватив китайського співробітника Zoom у цькуванні та передачі особистих данних

Київ • УНН

 • 11183 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Влада США висунула звинувачення в цькуванні і передачі особистих даних співробітнику американської компанії Zoom Video Communications, яка є оператором сервісу відеоконференцій Zoom. Відповідну заяву опубліковано в п’ятницю на сайті Міністерства юстиції США, пише УНН.

Мін'юст США звинуватив китайського співробітника Zoom у цькуванні та передачі особистих данних

За даними американської влади, 39-річний громадянин Китаю Сіньцзян Цзінь з 2016 року є співробітником “американської технологічної компанії”. Як уточнює газета The Washington Post, мова йде про Zoom Video Communications.

У травні і червні поточного року він брав участь в змові з метою зірвати серію відеоконференцій в сервісі Zoom, присвячених подіям на площі Тяньаньмень 1989 року. У заяві американського Мін’юсту вказується, що Цзінь передавав китайській владі особисті дані американських користувачів, які брали участь в цих конференціях, а також переривав їх за вказівкою представників Комуністичної партії Китаю (КПК).

Згідно з обвинувальним висновком, озвученим в п’ятницю в суді нью-йоркського району Бруклін, Цзінь на даний момент знаходиться на території Китаю. Йому пред’явлені звинувачення в змові з метою міжнародного цькування і передачі третім особам документів, що засвідчують особу. У разі визнання винним йому загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.

Довідка: популярність Zoom значно зросла в світлі поширення нового коронавірусу і переході багатьох людей на віддалену роботу. Разом з тим сервіс не раз критикували за те, що його співробітники не вживають належних заходів для забезпечення збереження особистих даних користувачів.

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