Мін'юст США звинуватив китайського співробітника Zoom у цькуванні та передачі особистих данних

За даними американської влади, 39-річний громадянин Китаю Сіньцзян Цзінь з 2016 року є співробітником “американської технологічної компанії”. Як уточнює газета The Washington Post, мова йде про Zoom Video Communications.

У травні і червні поточного року він брав участь в змові з метою зірвати серію відеоконференцій в сервісі Zoom, присвячених подіям на площі Тяньаньмень 1989 року. У заяві американського Мін’юсту вказується, що Цзінь передавав китайській владі особисті дані американських користувачів, які брали участь в цих конференціях, а також переривав їх за вказівкою представників Комуністичної партії Китаю (КПК).

Згідно з обвинувальним висновком, озвученим в п’ятницю в суді нью-йоркського району Бруклін, Цзінь на даний момент знаходиться на території Китаю. Йому пред’явлені звинувачення в змові з метою міжнародного цькування і передачі третім особам документів, що засвідчують особу. У разі визнання винним йому загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.

Довідка: популярність Zoom значно зросла в світлі поширення нового коронавірусу і переході багатьох людей на віддалену роботу. Разом з тим сервіс не раз критикували за те, що його співробітники не вживають належних заходів для забезпечення збереження особистих даних користувачів.