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Минюст США обвинил китайского сотрудника Zoom в травле и передачи личных данных

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Власти США предъявили обвинения в травле и передаче личных данных сотруднику американской компании Zoom Video Communications, которая является оператором сервиса видеоконференций Zoom. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте Министерства юстиции США, пишет УНН.

Минюст США обвинил китайского сотрудника Zoom в травле и передачи личных данных

По данным американских властей, 39-летний гражданин Китая Синьцзян Цзинь с 2016 года является сотрудником “американской технологической компании”. Как уточняет газета The Washington Post, речь идет о Zoom Video Communications.

В мае и июне текущего года он участвовал в сговоре с целью сорвать серию видеоконференций в сервисе Zoom, посвященных событиям на площади Тяньаньмэнь 1989 года. В заявлении американского Минюста указывается, что Цзинь передавал китайским властям личные данные американских пользователей, участвовавших в этих конференциях, а также прерывал их по указанию представителей Коммунистической партии Китая (КПК).

Согласно обвинительному заключению, озвученному в пятницу в суде нью-йоркского района Бруклин, Цзинь на данный момент находится на территории Китая. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью международной травли и передаче третьим лицам документов, удостоверяющих личность. В случае признания виновным ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Справка: популярность Zoom значительно выросла в свете распространения нового коронавируса и переходе многих людей на удаленную работу. Вместе с тем сервис не раз критиковали за то, что его сотрудники не принимают надлежащих мер для обеспечения сохранности личных данных пользователей.

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