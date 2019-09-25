Мін'юст анонсував створення судів для розгляду інвестиційних спорів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Мін'юсті працюють над створенням судів, альтернативних звичайним, для розгляду інвестиційних та комерційних спорів. Про це заявив профільний міністр Денис Малюська під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором за участі директора Місії USAID в Україні і Білорусі Сьюзан Фріц, повідомили УНН у пресслужбі Мін'юсту.
Як вказано, Малюська зазначив, що "Міністерство юстиції планує реформувати сферу альтернативного вирішення спорів, де особливе місце буде відведено арбітражним судам".
"В майбутньому вони повинні створити конкуренцію звичайним судам у вирішенні інвестиційних та комерційних спорів за участю іноземної сторони", – зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше Малюська розповідав про створення окремого третейського суду.