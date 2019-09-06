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У Мін'юсті займуться створенням окремого третейського суду

У Мін'юсті займуться створенням окремого третейського суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Міністерстві юстиції України займуться створенням окремого третейського суду, який не буде гіршим за Стокгольмський. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю PG, передає УНН.

"Хочемо створити окремий третейський суд. Наприклад, зараз Україна судиться в Стокгольмі. Там є авторитетний міжнародний суд. Все це можна буде зробити тут", - сказав Малюська.

За словами міністра, "щоб з'явилася довіра, нам доведеться прийняти іноземних суддів з хорошою репутацією".

"Це гідна альтернатива. І один з можливих варіантів поліпшити інвестиційний клімат для великого бізнесу, у якого є негативний досвід, у якого забирали активи. Ми цим точно займемося", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції анонсує реформу пенітенціарної системи.

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