У Мін'юсті займуться створенням окремого третейського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Міністерстві юстиції України займуться створенням окремого третейського суду, який не буде гіршим за Стокгольмський. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю PG, передає УНН.
"Хочемо створити окремий третейський суд. Наприклад, зараз Україна судиться в Стокгольмі. Там є авторитетний міжнародний суд. Все це можна буде зробити тут", - сказав Малюська.
За словами міністра, "щоб з'явилася довіра, нам доведеться прийняти іноземних суддів з хорошою репутацією".
"Це гідна альтернатива. І один з можливих варіантів поліпшити інвестиційний клімат для великого бізнесу, у якого є негативний досвід, у якого забирали активи. Ми цим точно займемося", - додав він.
Нагадаємо, Міністерство юстиції анонсує реформу пенітенціарної системи.