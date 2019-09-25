Минюст анонсировал создание судов для рассмотрения инвестиционных споров

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Минюсте работают над созданием судов, альтернативных обычным, для рассмотрения инвестиционных и коммерческих споров. Об этом заявил профильный министр Денис Малюська во время встречи с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором при участии директора Миссии USAID в Украине и Беларуси Сьюзан Фриц, сообщили УНН в пресс-службе Минюста.