Минулої доби в зоні АТО поранені два військових ЗСУ і нацгвардієць
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Двоє українських військових ЗСУ та один нацгвардієць отримали поранення в зоні АТО минулої доби. Про це повідомив на брифінгу спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Вчора зранку близько 9:30 бойовики обстріляли з 30-мм станкового автоматичного гранатомету АГС південну околицю села Водяне. Пошкоджень немає, однак внаслідок цього обстрілу зазнав поранення військовослужбовець підрозділу Національної гвардії України. Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох військовослужбовців Збройних сил України. Це сталося поблизу Луганського і селища Піски", - сказав О.Мотузяник.
За його словами, усіх поранених було оперативно евакуйовано до медичних установ і військових мобільних госпіталів, де їм надана необхідна допомога.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби бойовики 21 раз порушили перемир'я.