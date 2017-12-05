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За прошедшие сутки в зоне АТО ранены два военных ВСУ и нацгвардиец

За прошедшие сутки в зоне АТО ранены два военных ВСУ и нацгвардиец

Киев  •  УНН

 • 6615 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Двое украинских военных ВСУ и один нацгвардиец получили ранения в зоне АТО за прошедшие сутки. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"Вчера утром около 9:30 боевики обстреляли из 30-мм станкового автоматического гранатомета АГС южную окраину села Водяное. Повреждений нет, однако в результате этого обстрела получил ранение военнослужащий подразделения Национальной гвардии Украины. Кроме этого, в результате вражеских обстрелов были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Это произошло возле Луганского и поселка Пески", - сказал А.Мотузяник.

По его словам, всех раненых оперативно эвакуировали в медицинские учреждения и военные мобильные госпитали, где им оказана необходимая помощь.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки боевики 21 раз нарушили перемирие.

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