За прошедшие сутки в зоне АТО ранены два военных ВСУ и нацгвардиец
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Двое украинских военных ВСУ и один нацгвардиец получили ранения в зоне АТО за прошедшие сутки. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"Вчера утром около 9:30 боевики обстреляли из 30-мм станкового автоматического гранатомета АГС южную окраину села Водяное. Повреждений нет, однако в результате этого обстрела получил ранение военнослужащий подразделения Национальной гвардии Украины. Кроме этого, в результате вражеских обстрелов были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Это произошло возле Луганского и поселка Пески", - сказал А.Мотузяник.
По его словам, всех раненых оперативно эвакуировали в медицинские учреждения и военные мобильные госпитали, где им оказана необходимая помощь.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки боевики 21 раз нарушили перемирие.