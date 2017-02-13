Минулої доби український військовий отримав поранення в районі Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранень в районі Авдіївки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерствіа оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, один військовослужбовець зазнав поранень в районі Авдіївки”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 67 разів вели вогонь по позиціях українських військових.