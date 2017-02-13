Минулої доби український військовий отримав поранення в районі Авдіївки

“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, один військовослужбовець зазнав поранень в районі Авдіївки”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 67 разів вели вогонь по позиціях українських військових.