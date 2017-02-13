За минувшие сутки один украинский военный получил ранения в районе Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения в районе Авдеевки. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерствиа обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки, в результате боевых действий погибших украинских военных не было, один военнослужащий получил ранения в районе Авдеевки", - сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 67 раз вели огонь по позициям украинских военных.