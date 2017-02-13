За минувшие сутки один украинский военный получил ранения в районе Авдеевки

"За минувшие сутки, в результате боевых действий погибших украинских военных не было, один военнослужащий получил ранения в районе Авдеевки", - сказал он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 67 раз вели огонь по позициям украинских военных.