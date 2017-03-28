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Минулої доби понад 30 тисяч осіб перетнули КПВВ в зоні АТО

Минулої доби понад 30 тисяч осіб перетнули КПВВ в зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Минулої доби через КПВВ прослідувало 30,1 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 70/180; “Мар’їнка” — 200/150; “Новотроїцьке” — 15/15; “Гнутове” — 130/15.

Усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік в контрольних пунктах в’їзду-виїзду залишався досить динамічним.

Загалом через КПВВ прослідувало 30,1 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 3845 осіб та 545 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 9245 осіб та 1420 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 6630 осіб та 1320 транспортних засобів;

“Гнутове” — 4855 осіб та 1020 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 5576 осіб.

Як повідомляв УНН, іноземець намагався перемістити через кордон старовинну шаблю.

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