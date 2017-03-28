За прошедшие сутки более 30 тысяч человек пересекли КПВВ в зоне АТО

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 70/180; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 15/15; "Гнутово" - 130/15.

Все КПВВ работают в штатном режиме.

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда оставался достаточно динамичным.

В общем через КПВВ последовало 30,1 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 3845 человек и 545 транспортных средств;

"Марьинка" - 9245 человек и 1420 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6630 человек и 1320 транспортных средств;

"Гнутово" - 4855 человек и 1020 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 5576 человек.

Как сообщал УНН, иностранец пытался переместить через границу старинную саблю.