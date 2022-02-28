Минулої доби понад 120 тисяч осіб перетнули західний кордон України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Минулої доби більше ніж 120 тисяч осіб перетнули державний кордон України на західній ділянці. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.
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Наголосили, що до загострення гуманітарної ситуації пасажиропотік був на рівні 50 тисяч осіб.
Прикордонники оформили 110 тисяч громадян на виїзд з України, з яких майже 90 тисяч українці.
Водночас найбільший пасажиропотік фіксують на польській ділянці, минулої доби – 68 тисяч осіб.
“Для якнайшвидшого оформлення громадян прикордонники разом з колегами суміжних країн докладають усіх можливих зусиль. Максимально спрощено прикордонне оформлення, в першу чергу жінкам та дітям, зокрема мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни”, - ідеться в повідомленні.
Також зазначили, що майже в усіх пунктах пропуску забезпечено оформлення пішоходів. На кордоні з Угорщиною додатково цілодобово запрацювали два пункти пропуску.
Наголосили, що інформація про обмеження у виїзді за межі України іноземців не відповідає дійсності. Водночас введено обмеження виїзду чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, на період дії правового режиму воєнного стану.
“Окрім цього, щодо перетину кордону іноземцями наголосимо - не існує дискримінації за расою чи національністю, існує виключно визначена законодавством процедура оформлення, яка застосовується до всіх національностей. При цьому не можливий проїзд через кордон поза чергою”, - додали у відомстві.
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