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Минулої доби понад 120 тисяч осіб перетнули західний кордон України

Минулої доби понад 120 тисяч осіб перетнули західний кордон України

Київ • УНН

 • 117992 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Минулої доби більше ніж 120 тисяч осіб перетнули державний кордон України на західній ділянці. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.

Деталі

Наголосили, що до загострення гуманітарної ситуації пасажиропотік був на рівні 50 тисяч осіб.

Прикордонники оформили 110 тисяч громадян на виїзд з України, з яких майже 90 тисяч українці.

Водночас найбільший пасажиропотік фіксують на польській ділянці, минулої доби – 68 тисяч осіб.

“Для якнайшвидшого оформлення громадян прикордонники разом з колегами суміжних країн докладають усіх можливих зусиль. Максимально спрощено прикордонне оформлення, в першу чергу жінкам та дітям, зокрема мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни”, - ідеться в повідомленні.

Також зазначили, що майже в усіх пунктах пропуску забезпечено оформлення пішоходів. На кордоні з Угорщиною додатково цілодобово запрацювали два пункти пропуску.

Наголосили, що інформація про обмеження у виїзді за межі України іноземців не відповідає дійсності. Водночас введено обмеження виїзду чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, на період дії правового режиму воєнного стану.

“Окрім цього, щодо перетину кордону іноземцями наголосимо - не існує дискримінації за расою чи національністю, існує виключно визначена законодавством процедура оформлення, яка застосовується до всіх національностей. При цьому не можливий проїзд через кордон поза чергою”, - додали у відомстві.

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