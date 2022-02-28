За прошедшие сутки более 120 тысяч человек пересекли западную границу Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. За прошедшие сутки более 120 тысяч человек пересекли государственную границу Украины на западном участке. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.
Детали
Подчеркнули, что до обострения гуманитарной ситуации пассажиропоток был на уровне 50 тысяч человек.
Пограничники оформили 110 тысяч граждан на выезд из Украины, из которых почти 90 тысяч украинцы.
В то же время наибольший пассажиропоток фиксируют на польском участке, за прошедшие сутки - 68 тысяч человек.
“Для скорейшего оформления граждан пограничники вместе с коллегами соседних стран прилагают все усилия. Максимально упрощено пограничное оформление, в первую очередь женщинам и детям, в частности минимизирован перечень документов, которые необходимо иметь с собой при выезде из страны”, - говорится в сообщении.
Также отметили, что почти во всех пунктах пропуска обеспечено оформление пешеходов. На границе с Венгрией дополнительно круглосуточно заработали два пункта пропуска.
Отметили, что информация об ограничениях в выезде за пределы Украины иностранцев не соответствует действительности. В то же время введено ограничение выезда мужчинам - гражданам Украины, в возрасте от 18 до 60 лет, на период действия правового режима военного положения.
“Кроме этого, относительно пересечения границы иностранцами подчеркнем - не существует дискриминации по расе или национальности, существует исключительно определенная законодательством процедура оформления, которая применяется ко всем национальностям. При этом не возможен проезд через границу вне очереди”, - добавили в ведомстве.
Напомним
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