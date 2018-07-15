Минулої доби на Донбасі двоє українських військових зазнали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Протягом минулої доби на Донбасі внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ двоє українських військовослужбовців дістали поранення. Про це під час брифінгу зазначив речник Міноборони Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Загалом протягом минулої доби на лінії зіткнення зафіксовано 23 ворожих обстрілів, у тому числі один раз із забороненого мінськими домовленостями 120-го міномету. Підрозділи Збройних сил України 5 разів відкривали вогонь у відповідь”, — сказав речник.
За його словами, минулої доби бойовики на Луганському напрямку 10 обстрілів, 9 з яких були визначені як прицільні. На Донецькому напрямку таких обстрілів було 13.
“Внаслідок ворожих обстрілів двоє наших військовослужбовців дістали поранення, наразі вони госпіталізовані, їм надається вся необхідна медична допомога. Стан здоров’я наших захисників — задовільний”, — повідомив Праута.
За уточненими даними розвідки щодо втрат ворога, минулої доби 1 окупанта було знищено та трьох поранено.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 23 рази порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями 120-мм міномету.