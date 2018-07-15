За прошедшие сутки на Донбассе двое украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. За прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом во время брифинга сказал спикер Минобороны Максим Праута, передает корреспондент УНН.
“В целом за прошедшие сутки на линии соприкосновения зафиксировано 23 вражеских обстрелов, в том числе один раз с запрещенного минскими договоренностям 120-го миномета. Подразделения Вооруженных сил Украины 5 раз открывали огонь”, - сказал спикер.
По его словам, за минувшие сутки боевики на Луганском направлении 10 обстрелов, 9 из которых были определены как прицельные. На Донецком направлении таких обстрелов было 13.
“В результате вражеских обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения, пока они госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья наших защитников — удовлетворительное ”, - сообщил Праута.
По уточненным данным разведки относительно потерь врага, за минувшие сутки 1 оккупанта уничтожено и трое ранены.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 23 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз из запрещенного минского договоренностям 120-мм миномета.