Минулої доби КПВВ в зоні АТО перетнули 31 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 31 тисяча осіб та 4,6 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 50/125; “Мар’їнка” — 50/120; “Новотроїцьке” — 20/40; “Гнутове” — 60/30.
На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 31 тисяча осіб та 4,6 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 6980 осіб та 925 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 7710 осіб та 1515 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 6420 осіб та 1390 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3060 осіб та 735 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 6620 осіб.
Крім того, у КПВВ “Майорське” прикордонниками серед особистих речей громадянина України, який прямував з непідконтрольної території, виявлено паспортний документ так званої “ДНР” з російським гербом. Після проведення фільтраційних заходів громадянина не пропущено через лінію розмежування, фейковий паспорт так званої “ДНР” вилучено.
Як повідомляв УНН, в ДПСУ розповіли про правила перетину кордону дітьми під час безвізу.