За прошедшие сутки КПВВ в зоне АТО пересекли 31 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 31 тыс. человек и 4600 транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 50/125; "Марьинка" - 50/120; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 60/30.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 31 тыс. человек и 4600 транспортных средств:
"Майорское" - 6980 человек и 925 транспортных средств;
"Марьинка" - 7710 человек и 1515 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6420 человек и 1390 транспортных средств;
"Гнутово" - 3060 человек и 735 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 6620 человек.
Кроме того, в КПВВ "Майорское" пограничниками среди личных вещей гражданина Украины, который следовал из неподконтрольной территории, обнаружено паспортный документ так называемой "ДНР" с российским гербом. После проведения фильтрационных мероприятий гражданина не пропущено через линию разграничения, фейковый паспорт так называемой "ДНР" изъято.
Как сообщал УНН, в ГПСУ рассказали о правилах пересечения границы детьми во время безвиза.