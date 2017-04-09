Минулої доби бойовики понад п’ять годин обстрілювали Авдіївку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Минулої доби бойовики більше п’яти годин обстрілювали позиції українських військових в районі Авдіївки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Район Авдіївки. Тут ситуація найбільш напружена. Ворожі обстріли з перервами тривали близько 5,5 годин. Ввечері бойовики випустили по наших позиціях 12 мін. Також ворог порушив режим тиші на сусідніх позиціях — біля Кам’янки та „Шахта Бутовка“”, — повідомив О.Мотузяник.
Крім того, на Світлодарській дузі основні бойові дії велися у Троїцькому. При цьому ворог здійснив 1 мінометний обстріл, а також застосовував легке озброєння, зокрема снайперське. Також бойовики порушили режим тиші у Луганському.
Також, за даними Міноборони, на Горлівському периметрі окупанти відкривали вогонь у Зайцевому (лише легке озброєння) та Верхньоторецькому (міномети і бронетехніка). Здебільшого бойові дії велися у другій половині дня.
В районі Донецького аеропорту бойові дії ведися у Пісках та Опитному.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку, за даними Міноборони, сталося 26 обстрілів, зокрема 4 — з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, четверо військовослужбовців отримали поранення минулої доби в зоні АТО.