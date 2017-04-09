За прошедшие сутки боевики более пяти часов обстреливали Авдеевку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики более пяти часов обстреливали позиции украинских военных в районе Авдеевки. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"Район Авдеевки. Здесь ситуация наиболее напряженная. Вражеские обстрелы с перерывами продолжались около 5,5 часов. Вечером боевики выпустили по нашим позициям 12 мин. Также враг нарушил режим тишины в соседних позициях - у Каменки и "Шахта Бутовка", - сообщил О.Мотузяник.
Кроме того, на Светлодарской дуге основные боевые действия велись в Троицком. При этом враг совершил 1 минометный обстрел, а также применял легкое вооружение, в частности снайперское. Также боевики нарушили режим тишины в Луганском.
Также, по данным Минобороны, на Горловском периметре оккупанты открывали огонь в Зайцево (только легкое вооружение) и Верхнеторецком (минометы и бронетехника). В основном боевые действия велись во второй половине дня.
В районе Донецкого аэропорта боевые действия ведись в Песках и опытно.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении, по данным Минобороны, произошло 26 обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, четверо военнослужащих получили ранения прошедшие сутки в зоне АТО .