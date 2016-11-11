Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксували 7 тисяч порушень режиму "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Всього за минулий тиждень СММ ОБСЄ в зоні АТО зафіксували 7 тисяч порушень режиму "тиші". Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Ситуація вздовж лінії зіткнення на сході України залишається нестабільною. За останні декілька днів спостерігачі ОБСЄ стали свідками особливо запеклих боїв у гарячих точках. Минулого тижня ми зареєстрували загалом майже 7 тисяч порушень режиму припинення вогню. До середи цього тижня показники зафіксованих порушень сягнули вище цієї відмітки. Загальна кількість порушень лише з понеділка до середи була 4 тисячі", - сказав він.
Як повідомляв УНН, 9 листопада керівник СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан повідомив, що СММ ОБСЄ фіксує різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі — більш ніж на третину.