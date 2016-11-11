На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 7 тыс. нарушений режима "тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Всего за прошедшую неделю СММ ОБСЕ в зоне АТО зафиксировала 7 000 нарушений режима "тишины". Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"Ситуация вдоль линии соприкосновения на востоке Украины остается нестабильной. За последние несколько дней наблюдатели ОБСЕ стали свидетелями особенно ожесточенных боев в горячих точках. На прошлой неделе мы зарегистрировали в общей сложности почти 7 000 нарушений режима прекращения огня. В среду на этой неделе показатели зафиксированных нарушений достигли выше этой отметки. Общее количество нарушений только с понедельника по среду было 4 000", - сказал он.
Как сообщал УНН, 9 ноября руководитель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан сообщил, что СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть.