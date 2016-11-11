На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 7 тыс. нарушений режима "тишины"

"Ситуация вдоль линии соприкосновения на востоке Украины остается нестабильной. За последние несколько дней наблюдатели ОБСЕ стали свидетелями особенно ожесточенных боев в горячих точках. На прошлой неделе мы зарегистрировали в общей сложности почти 7 000 нарушений режима прекращения огня. В среду на этой неделе показатели зафиксированных нарушений достигли выше этой отметки. Общее количество нарушений только с понедельника по среду было 4 000", - сказал он.

Как сообщал УНН, 9 ноября руководитель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан сообщил, что СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть.