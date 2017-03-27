Минулого тижня неякісними харчами на Запоріжжі отруїлося понад 120 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. За період з 17 по 23 березня цього року фахівцями Запорізького міського відділу ГУ “Запорізький обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України” був розслідуваний 201 випадок інфекційних захворювань, з них 124 випадки — захворюваність гострими кишковими інфекціями (ГКІ), передає УНН з посиланням на дані центру.
Так, зареєстровано 124 випадки захворюваності гострими кишковими інфекціями, з них 58% становлять діти.
У 83,7% випадків ГКІ факторами передачі стали продукти харчування. Основними з них є молочна продукція - 26,2% (27 випадків), м'ясна продукція - 22,3% (23 випадки). У 18,5% випадків ГКІ неякісні продукти купувалися в місцях стихійної торгівлі. Питома вага випадків ГКІ, пов'язаних з вживанням продуктів харчування з порушенням правил приготування та зберігання в домашніх умовах, становив 66,0% (68 випадків).
Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.
За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.