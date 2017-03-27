Минулого тижня неякісними харчами на Запоріжжі отруїлося понад 120 осіб

Так, зареєстровано 124 випадки захворюваності гострими кишковими інфекціями, з них 58% становлять діти.

У 83,7% випадків ГКІ факторами передачі стали продукти харчування. Основними з них є молочна продукція - 26,2% (27 випадків), м'ясна продукція - 22,3% (23 випадки). У 18,5% випадків ГКІ неякісні продукти купувалися в місцях стихійної торгівлі. Питома вага випадків ГКІ, пов'язаних з вживанням продуктів харчування з порушенням правил приготування та зберігання в домашніх умовах, становив 66,0% (68 випадків).

Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.

За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.