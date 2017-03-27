На прошлой неделе некачественными продуктами в Запорожье отравилось более 120 человек

Так, зарегистрировано 124 случая заболеваемости острыми кишечными инфекциями, из них 58% составляют дети.

В 83,7% случаев ОКИ факторами передачи стали продукты питания. Основными из них являются молочная продукция - 26,2% (27 случаев), мясная продукция - 22,3% (23 случая). В 18,5% случаев ОКИ некачественные продукты покупались в местах стихийной торговли. Удельный вес случаев ОКИ, связанных с употреблением продуктов питания с нарушением правил приготовления и хранения в домашних условиях, составил 66,0% (68 случаев).

Напомним, в Гопродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинских.

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.