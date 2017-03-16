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Минулого року Україну відвідали понад 13 млн туристів – С.Кубів

Минулого року Україну відвідали понад 13 млн туристів – С.Кубів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом минулого року Україну відвідали понад 13,6 млн туристів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає УНН.

"Торік Україну відвідали понад 13,6 млн туристів і цей показник варто і можна збільшувати. Стимулювати розвиток в'їзного та активізувати зростання внутрішнього туризму слід системно, тому сьогодні Уряд схвалив розроблену Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Стратегію розвитку туризму та курортів до 2026 року", - зазначив С.Кубів.

Як повідомляв УНН, минулого року найпопулярнішими містами для відвідин іноземними туристами стали Київ, Львів та Одеса, а також Одеська, Черкаська області і Карпатський регіон.

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