В прошлом году Украину посетили более 13 млн туристов - С.Кубив

"В прошлом году Украину посетили более 13,6 млн туристов и этот показатель стоит и можно увеличивать. Стимулировать развитие въездного и активизировать рост внутреннего туризма следует системно, поэтому сегодня Правительство одобрило разработанную Министерством экономического развития и торговли Украины Стратегию развития туризма и курортов до 2026 года", - отметил С.Кубив.

Как сообщал УНН, в прошлом году самыми популярными городами для посещения иностранными туристами стали Киев, Львов и Одесса, а также Одесская, Черкасская области и Карпатский регион.