Минулого року обліковано понад 130 проваджень щодо посягання на територіальну цілісність України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Минулого року в Україні було обліковано 135 кримінальних правопорушень через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Так, у 2019 році в Україні було обліковано 135 кримінальних проваджень за ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Зазначається, що всього було зареєстровано 140 проваджень, з них закрито 5 проваджень. Окрім того, за даними ОГП, до суду було направлено 56 проваджень.
Нагадаємо, в Україні за шість років обліковано 610 кримінальних правопорушень за статтею державна зрада.