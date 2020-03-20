В прошлом году учтено более 130 производств относительно посягательства на территориальную целостность Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В прошлом году в Украине было учтено 135 уголовных правонарушений за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора Украины.
Так, в 2019 году в Украине было учтено 135 уголовных производств по ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Отмечается, что всего было зарегистрировано 140 производств, из них закрыто 5 производств. Кроме того, по данным ОГП, в суд было направлено 56 производств.
Напомним, в Украине за шесть лет учтено 610 уголовных правонарушений по статье государственная измена.