Минуле літо в Європі було найтеплішим за всю історію спостережень - звіт

Деталі

Як зазначено у звіті, у глобальному масштабі останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень, а 2022 рік став п'ятим найтеплішим роком за всю історію спостережень.

У кількох регіонах земної кулі спостерігалися рекордні температури. У Європі літо було найтеплішим за всю історію спостережень: температура була на 1,4°C вищою за середню і на 0,3–0,4°C вищою, ніж у попереднє найтепліше літо - у 2021 році.

У більшій частині Західної Європи спостерігалися періоди сильної спеки, а температура в Сполученому Королівстві перевищувала 40°C уперше.

Середня температура поверхні моря в морях Європи була найвищою за всю історію спостережень.

Температури вищі за середні і постійна відсутність опадів викликали сильну посуху, яка на своєму піку зачепила більшу частину Європи.

Також було зафіксовано рекордне танення льодовиків в Альпах, еквівалентне 5 куб. км льоду.

Високі температури та посуха також сприяли поширенню та посиленню великих пожеж, внаслідок чого загалом за рік площа пожеж у країнах ЄС стала другою за величиною за всю історію спостережень.

У 2022 році в обох полярних регіонах також спостерігалися незвично теплі умови. У лютому площа антарктичного морського льоду досягла мінімальної за всю історію спостережень протяжності. Пізніше того ж року крижаний щит Гренландії зазнав рекордного танення: щонайменше 23% його площі постраждало за один раз.

При цьому середня температура в Європі зростає вдвічі швидше, ніж у середньому по світу.

У 2022 році більша частина Європи постраждала від інтенсивної і тривалої спеки, а найвищі температури в Західній Європі були приблизно на 10°C вищими, ніж звичайні літні максимальні температури. Причому в Південній Європі зафіксовано рекордну кількість днів з "дуже сильним тепловим стресом".

У 2022 році концентрації вуглекислого газу і метану, що створюють парниковий ефект, продовжували зростати, досягнувши рекордних рівнів і будучи найвищими принаймні за сотні тисяч років. Річний приріст метану був значно вищим, ніж у середньому за останні десять років, але не таким високим, як рекордні рівні, що спостерігалися у 2020 і 2021 роках.

Доповнення

Швидкий розвиток Ель-Ніньо прискорить глобальне потепління.