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Прошлое лето в Европе было самым теплым за всю историю наблюдений - отчет

Прошлое лето в Европе было самым теплым за всю историю наблюдений - отчет

Киев • УНН

 • 546010 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Европа вновь ожидает наступления жаркого сезона: в прошлом году на континенте было отмечено самое жаркое лето за всю историю наблюдений, пишет УНН со ссылкой на годовой отчет космической службы мониторинга окружающей среды ЕС Copernicus.

Детали

Как указано в отчете, в глобальном масштабе последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, а 2022 год стал пятым самым теплым годом за всю историю наблюдений.

В нескольких регионах земного шара наблюдались рекордные температуры. В Европе лето было самым теплым за всю историю наблюдений: температура была на 1,4°C выше среднего и на 0,3–0,4°C выше, чем в предыдущее самое теплое лето - в 2021 году.

В большей части Западной Европы наблюдались периоды сильной жары, а температура в Соединенном Королевстве превышала 40°C в первый раз.

Средняя температура поверхности моря в морях Европы была самой высокой за всю историю наблюдений.

Температуры выше среднего и постоянное отсутствие осадков вызвали сильную засуху, которая на своем пике затронула большую часть Европы.

Также была зафиксировано рекордное таяние ледников в Альпах, эквивалентная 5 куб. км льда.

Высокие температуры и засуха также способствовали распространению и усилению крупных пожаров, в результате чего в целом за год площадь пожаров в странах ЕС стала второй по величине за всю историю наблюдений.

В 2022 году в обоих полярных регионах также наблюдались необычно теплые условия. В феврале площадь антарктического морского льда достигла минимальной за всю историю наблюдений протяженности. Позже в том же году ледяной щит Гренландии подвергся рекордному таянию: по меньшей мере 23% его площади пострадало за один раз.

При этом средняя температура в Европе растет в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

В 2022 году большая часть Европы пострадала от интенсивной и продолжительной жары, а самые высокие температуры в Западной Европе были примерно на 10°C выше, чем обычные летние максимальные температуры. Причем в Южной Европе зафиксировано рекордное количество дней с "очень сильным тепловым стрессом".

В 2022 году концентрации углекислого газа и метана, создающих парниковый эффект, продолжали расти, достигнув рекордных уровней и являясь самыми высокими по крайней мере за сотни тысяч лет. Годовой прирост метана был значительно выше, чем в среднем за последние десять лет, но не так высок, как рекордные уровни, наблюдавшиеся в 2020 и 2021 годах.

Дополнение

Быстрое развитие Эль-Ниньо ускорит глобальное потепление.

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