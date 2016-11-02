Мінсоцполітики завершило розрахунок субсидій на цей опалювальний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство соціальної політики України завершило розрахунок розміру субсидій на нинішній опалювальний сезон. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Процес призначення житлових субсидій не призупинено. Завершено розрахунок розміру субсидій на новий опалювальний період (2016-2017 років) для діючих одержувачів. Це означає, що всі, хто подали документи на оформлення безповоротної допомоги уряду на сплату житлово-комунальних послуг до початку опалювального сезону, у листопадових платіжках отримають сповіщення про розмір наданої субсидії", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві також пояснили, що ті українці, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону, можуть це зробити і у листопаді, і у грудні.
"Держава надасть їм допомогу і компенсує частину комунальних витрат сім’ї за два місяці з дати початку опалювального сезону", - уточнили у відомстві.