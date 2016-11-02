Минсоцполитики завершило расчет субсидий на этот отопительный сезон

"Процесс назначения жилищных субсидии не приостановлено. Завершено расчет размера субсидий на новый отопительный период (2016-2017 годов) для действующих получателей. Это означает, что все, кто подали документы на оформление безвозвратной помощи правительства на оплату жилищно-коммунальных услуг до начала отопительного сезона , в ноябрьских платежках получат оповещения о размере предоставленной субсидии ", - говорится в сообщении.

В министерстве также пояснили, что те украинцы, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, могут это сделать и в ноябре, и в декабре.

"Государство окажет им помощь и компенсирует часть коммунальных расходов семьи за два месяца с даты начала отопительного сезона", - уточнили в ведомстве.