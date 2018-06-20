Мінсоцполітики розглядає можливість збільшення мінімальної зарплати до 4200 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Міністерство соціальної політики розглядає можливість подальшого збільшення мінімальної заробітної плати до 4200 грн. Про це сьогодні сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час звіту уряду за 2017 рік у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики, передає УНН.
“У 2018 році розмір мінімальної заробітної плати зріс на 16,3%. І наразі ми розглядаємо можливість подальшого її збільшення до 4200 грн”, — сказав він.
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Рева переконаний, що підвищення мінімальної зарплати є своєчасним кроком для вирівнювання диспропорції на ринку праці і підвищення вартості робочої сили.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України планував переглянути розмір мінімальної заробітної плати у бік збільшення до 4100 грн не пізніше третього кварталу 2018 року.