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Мінсоцполітики розглядає можливість збільшення мінімальної зарплати до 4200 грн

Мінсоцполітики розглядає можливість збільшення мінімальної зарплати до 4200 грн

Київ • УНН

 • 11106 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Міністерство соціальної політики розглядає можливість подальшого збільшення мінімальної заробітної плати до 4200 грн. Про це сьогодні сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час звіту уряду за 2017 рік у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики, передає УНН.

“У 2018 році розмір мінімальної заробітної плати зріс на 16,3%. І наразі ми розглядаємо можливість подальшого її збільшення до 4200 грн”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економіст розповів про інфляційні ризики підвищення мінімалки до 4100 гривень

Рева переконаний, що підвищення мінімальної зарплати є своєчасним кроком для вирівнювання диспропорції на ринку праці і підвищення вартості робочої сили.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планував переглянути розмір мінімальної заробітної плати у бік збільшення до 4100 грн не пізніше третього кварталу 2018 року.

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