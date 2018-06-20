Минсоцполитики рассматривает возможность увеличения минимальной зарплаты до 4200 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Министерство социальной политики рассматривает возможность дальнейшего увеличения минимальной заработной платы до 4200 грн. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева во время отчета правительства за 2017 год в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, передает УНН.
"В 2018 году размер минимальной заработной платы вырос на 16,3%. И пока мы рассматриваем возможность дальнейшего ее увеличения до 4200 грн", - сказал он.
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Рева убежден, что повышение минимальной зарплаты является своевременным шагом для выравнивания диспропорции на рынке труда и повышение стоимости рабочей силы.
Напомним, Кабинет министров Украины планировал пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения до 4100 грн не позднее третьего квартала 2018 года.