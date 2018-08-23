Мінрегіон пропонує контролювати деформацію мостів дистанційними датчиками
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Мінрегіон пропонує затвердити у нових ДБН обов’язкове облаштування мостів датчиками контролю для підвищення їх безпеки. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе у Facebook, передає УНН.
“Безпека — це найголовніше. Тому одна з ініціатив, яку пропонуємо — обов’язково облаштовувати мости дистанційними датчиками контролю будівельних конструкцій. Для чого вони потрібні? Це дозволить оперативно контролювати технічний стан мостів”, — зауважив Парцхаладзе.
Як пояснив він, мостові конструкції — це інженерні споруди, які мають підвищену значимість. Вплив зовнішніх факторів на них великий, що призводить до поступового зносу елементів конструкцій і може викликати його передчасне руйнування.
“Наслідки можуть бути жахливі, варто лише згадати нещодавню трагедію в Генуї — людські жертви, значні фінансові витрати на відновлення. Моніторинг стану конструкцій потрібен саме для запобігання таких аварій”, — додав він.
Нагадаємо, у вівторок, 14 серпня в Генуї обвалився автомобільний міст Моранді. Один з його прольотів звалився, коли на ньому знаходилося більше 35 автомобілів.