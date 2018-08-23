Минрегион предлагает контролировать деформацию мостов дистанционными датчиками
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Минрегион предлагает утвердить в новых ДБН обязательное обустройство мостов датчиками контроля для повышения их безопасности. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе в Facebook, передает УНН.
“Безопасность — это самое главное. Поэтому одна из инициатив, которую предлагаем — обязательно обустраивать мосты дистанционными датчиками контроля строительных конструкций. Для чего они нужны? Это позволит оперативно контролировать техническое состояние мостов”, — отметил Парцхаладзе.
Как пояснил он, мостовые конструкции — это инженерные сооружения, которые имеют повышенную значимость. Влияние внешних факторов на них велико, что приводит к постепенному износу элементов конструкций и может вызвать его преждевременное разрушение.
“Последствия могут быть ужасны, стоит только вспомнить недавнюю трагедию в Генуе — человеческие жертвы, значительные финансовые затраты на восстановление. Мониторинг состояния конструкций нужен именно для предотвращения таких аварий”, — добавил он.
Напомним, во вторник, 14 августа в Генуе обвалился автомобильный мост Моранди. Один из его пролетов рухнул, когда на нем находилось более 35 автомобилей.