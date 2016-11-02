Міносвіти запустить інноваційний проект з вивчення вчителями англійської мови
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Понад півмільйона вчителів в Україні отримають можливість безкоштовно вивчати англійську мову. Про це повідомили у прес-службі Міносвіти, передає УНН.
“Міністерство освіти і науки України спільно із проектом з вивчення англійської мови "Lingva.Skills" запустить новий проект з вивчення англійської мови для українських викладачів, науковців та студентів”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки видало наказ, згідно якого працівники Міністерства мають обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків.