Минобразования запустит инновационный проект по изучению учителями английского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Более полумиллиона учителей в Украине получат возможность бесплатно изучать английский язык. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования, передает УНН.
"Министерство образования и науки Украины совместно с проектом по изучению английского языка "Lingva.Skills" запустит новый проект по изучению английского языка для украинских преподавателей, ученых и студентов", - говорится в сообщении.
Напомним, Министерство образования и науки издало приказ, согласно которому работники Министерства должны обязательно использовать государственный язык при выполнении своих должностных обязанностей.