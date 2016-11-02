Минобразования запустит инновационный проект по изучению учителями английского языка

"Министерство образования и науки Украины совместно с проектом по изучению английского языка "Lingva.Skills" запустит новый проект по изучению английского языка для украинских преподавателей, ученых и студентов", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство образования и науки издало приказ, согласно которому работники Министерства должны обязательно использовать государственный язык при выполнении своих должностных обязанностей.