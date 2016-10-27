Міноборони: військові ЗСУ забезпечені зимовою формою на 100%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Особовий склад Збройних сил України стовідсотково забезпечений формою одягу, в тому числі зимовою. Про це повідомляє прес-служба Міноборони у Facebook, передає УНН.
“Особовий склад ЗС України стовідсотково забезпечений формою одягу, в тому числі зимовою. Військові частини, які виконують завдання в районі проведення АТО, забезпечені високими берцями, куртками та штанами польовими утепленими, білизною натільною трикотажною (фуфайка з довгим рукавом та кальсони) — по два комплекта, рукавичками трикотажними, шкарпетками зимовими по 2 пари, костюмами вологозахисними, чоботами гумовими, бронежилетами і кевларовими шоломами”, — йдеться у повідомленні.