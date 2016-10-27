Минобороны: военные ВСУ обеспечены зимней формой на 100%

"Личный состав ВС Украины полностью обеспечен формой одежды, в том числе зимней. Воинские части, выполняющие задачи в районе проведения АТО, обеспечены высокими берцами, куртками и брюками полевыми утепленными, бельем нательным трикотажным (фуфайка с длинным рукавом и кальсоны) - по два комплекта, перчатками трикотажными, носками зимними по 2 пары, костюмами влагозащитными, сапогами резиновыми, бронежилетами и кевларовыми шлемами", - говорится в сообщении.