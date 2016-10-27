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15 марта, 19:03 • 116206 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169755 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139885 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132189 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113833 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106054 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101872 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136422 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132493 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127896 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Минобороны: военные ВСУ обеспечены зимней формой на 100%

Минобороны: военные ВСУ обеспечены зимней формой на 100%

Киев • УНН

 • 11088 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Личный состав Вооруженных сил Украины полностью обеспечен формой одежды, в том числе зимней. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook, передает УНН.

"Личный состав ВС Украины полностью обеспечен формой одежды, в том числе зимней. Воинские части, выполняющие задачи в районе проведения АТО, обеспечены высокими берцами, куртками и брюками полевыми утепленными, бельем нательным трикотажным (фуфайка с длинным рукавом и кальсоны) - по два комплекта, перчатками трикотажными, носками зимними по 2 пары, костюмами влагозащитными, сапогами резиновыми, бронежилетами и кевларовыми шлемами", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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