Міноборони: в Україні триває мобілізація, розбивати її на хвилі – недоцільно

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"Стосовно мобілізації – недоцільно мобілізацію розбивати на якісь етапи і хвилі. Такого не існує”, - заявив Мотузяник.

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Він зауважив, що мобілізація триває за відповідним указом президента і через введення у країні воєнного стану.

“Станом на сьогодні мобілізаційні заходи тривають, і вони триватимуть, скільки це буде необхідно, аби доукомплектувати підрозділи Збройних сил України, а також підрозділи інших сил оборони, які на сьогодні захищають нашу країну. Цей процес триває”, - додав речник.

Нагадаємо

Раніше у Міністерстві оборони повідомили, що мобілізація чоловіків в Україні триває за планом, мобілізація жінок – це російські фейки.