Міноборони: в Україні триває мобілізація, розбивати її на хвилі – недоцільно
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Сьогодні в Україні триває загальнонаціональна мобілізація, розбивати її на хвилі недоцільно. Про це на брифінгу в п'ятницю сказав речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
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"Стосовно мобілізації – недоцільно мобілізацію розбивати на якісь етапи і хвилі. Такого не існує”, - заявив Мотузяник.
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Він зауважив, що мобілізація триває за відповідним указом президента і через введення у країні воєнного стану.
“Станом на сьогодні мобілізаційні заходи тривають, і вони триватимуть, скільки це буде необхідно, аби доукомплектувати підрозділи Збройних сил України, а також підрозділи інших сил оборони, які на сьогодні захищають нашу країну. Цей процес триває”, - додав речник.
Нагадаємо
Раніше у Міністерстві оборони повідомили, що мобілізація чоловіків в Україні триває за планом, мобілізація жінок – це російські фейки.